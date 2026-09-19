Kaynak: İHA

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kıyı Ekosistemlerini Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) tarafından yürütülen "Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı" kapsamında, 7 yaşlarında oldukları değerlendirilen 2 yeşil deniz kaplumbağasının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Etkinlik öncesinde DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yabancı ziyaretçilere İngilizce bilgi verdi.

Akyol, öğrencilere de derneğin çalışmaları ve deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendirmede bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Tuğrul ise öğrencilere Jandarma Teşkilatının görevleri ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından uydu takip cihazları takılan 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

"HEM NEREYE GİTTİKLERİNİ HEM DE BESLENME ALANLARINI TESPİT EDECEĞİZ"

DEKAFOK bünyesinde yürütülen deniz kaplumbağalarını koruma ve araştırma çalışmalarının proje yürütücüsü ve derneğin akademik danışmanı Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Ertan Taşkavak, yeşil deniz kaplumbağalarının erginlerinin otçul olduğunu belirtti.

Taşkavak, "Ama yumurtadan yeni çıkmış, işte bu boya kadar gelenlerde hem otçul hem etçil beslenme söz konusu. Şimdi bunların otlanma alanları, aynı zamanda posidonya yatakları, yani şu anki yeryüzündeki mevcut oksijen kaynağını oluşturan yataklar. Onların beslenme alanlarını tespit edersek biz sadece kaplumbağaları değil, aynı zamanda o yatakları da tespit etme, o yatakları da koruma imkanı bulacağız. Dolayısıyla bu uygulama tam anlamıyla kazan-kazan çalışması" dedi.



DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe derneğin ana sponsor yetkilileri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Tuğrul, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Ahmet Çetin, öğrenciler ve turistler katıldı.