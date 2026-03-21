Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de play-off yarışında iddiasını sürdürüyor! Son haftalarda üst üste Alagöz Holding Iğdır FK ve Boluspor'u yenerek formda gelen yeşil-beyazlılar, yarın (22 Mart Pazar) deplasmanda İstanbulspor'la kritik bir maça çıkacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.Bodrum FK'da sakatlıkları devam eden kaleci Diogo Sousa, golcüler Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı ile kart cezalısı Omar Imeri ve Yusuf Sertkaya forma giyemeyecek.

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "İstanbulspor maçı zorlu geçecek. Kendi oyunumuza odaklanıp istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz. Hedefimiz 3'te 3 yapmak" dedi.Yeşil-beyazlılar, bu maçla hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de play-off yolunda emin adımlar atmayı hedefliyor.