Sipariş yağmuru başladı: Skoda yeni elektrikli modelleriyle Avrupa'yı salladı

Ayrıca Fransa, İtalya, Avusturya ve İspanya gibi pazarlarda da yukarı yönlü ivme korundu. Ürün gamı genelinde 96 bin 500 adetlik satışla Octavia markanın en çok satan modeli olma unvanını sürdürdü. Octavia'yı sırasıyla 74 bin 600 adetle Kodiaq, 65 bin 400 adetle Kamiq ve 61 bin 900 adetlik teslimat rakamıyla Fabia takip etti.