Skoda, 2026 finansal yılının ilk yarısına ait operasyonel ve finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, dünya çapındaki araç teslimatlarını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 oranında artırarak 555 bin 700 adede yükseltti.
Sipariş yağmuru başladı: Skoda yeni elektrikli modelleriyle Avrupa'yı salladı
Skoda, 2026'nın ilk altı ayında küresel teslimatlarını yüzde 9,1 artırarak 555 bin 700 adede çıkardı. Elektrikli araç segmentinde tarihi bir rekora imza atan marka, Avrupa'nın en çok satan ikinci otomobil üreticisi konumunu korudu. Şirketin cirosu ise 16 milyar avroya ulaştı.Kaynak: AA
Bu dönemde tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin toplam teslimatı yüzde 41'i aşan bir ivmeyle 132 bin 300 adede ulaşırken, söz konusu araçlar markanın Avrupa satışlarının yüzde 27,7'sini oluşturdu.
Markanın elde ettiği hacimsel büyüme, finansal tablolara da doğrudan yansıdı. İlk yarıyılda şirket cirosu yüzde 6,3'lük artış göstererek 16 milyar avro seviyesine çıktı. Faaliyet karı da aynı oranda yükselerek 1,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Satış karlılığını yüzde 8,5 oranında sabit tutan firma, net nakit akışını ise yüzde 14,3 oranında artırarak 1,7 milyar avroya çıkardı.
Elektrikli araç teslimatlarında 108 bin 200 adet ile tarihinin en yüksek yarıyıl rakamına ulaşan şirket, şarj edilebilir hibrit araçlarda da yüzde 11,8'lik artışla 24 bin 100 adetlik satış hacmi yakaladı. Elde edilen bu başarıyla Skoda, Avrupa genelinde en fazla elektrikli otomobil satan dördüncü üretici konumuna geldi.
Model bazında öne çıkan performanslar ise şu şekilde gerçekleşti:
Elroq: Küresel çapta 59 bin 900 adet teslim edilen model, Avrupa'nın en çok tercih edilen üçüncü elektrikli otomobili oldu. Almanya ve Danimarka'da pazar lideri olan araç; Çekya'da ikinci sırada, Avusturya, Estonya, İsviçre ve Hollanda'da ise ilk üç içerisinde yer aldı.
Enyaq: Dünya genelinde 48 bin 300 kullanıcıya ulaşan model, Avrupa ölçeğinde dördüncü sırada konumlandı. Çekya'da pazarı birinci tamamlayan araç; Avusturya, Estonya, Slovakya, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta ilk üçte kaldı.
Elektrikli ürün gamını tamamen elektrikli Epiq ve yedi kişilik oturma kapasitesine sahip amiral gemisi Peaq ile büyüten marka, bu iki yeni araç için 30 binden fazla ön sipariş topladı. İspanya'daki Volkswagen Navarra tesislerinde Epiq'in seri üretimi başlarken, Peaq modeli için Mlada Boleslav fabrikasında yeni üretim hatları devreye alındı. Yeni lansmanlarla birlikte şirketin küresel ürün yelpazesi 14 modele yükseldi.
Skoda'nın en büyük pazarı konumundaki Almanya'da araç teslimatları yüzde 19,6 artarak 120 bin 400 adede ulaştı ve marka ülkenin en çok satan ikinci üreticisi oldu. Diğer stratejik pazarlardaki teslimat ve büyüme oranları ise şöyle gerçekleşti:
Çekya: 48 bin 900 adet (yüzde 6,9 artış)
Birleşik Krallık: 46 bin 600 adet (yüzde 6,6 artış)
Hindistan: 35 bin 700 adet (yüzde 7,4 artış)
Polonya: 34 bin 500 adet (yüzde 14,2 artış)
Ayrıca Fransa, İtalya, Avusturya ve İspanya gibi pazarlarda da yukarı yönlü ivme korundu. Ürün gamı genelinde 96 bin 500 adetlik satışla Octavia markanın en çok satan modeli olma unvanını sürdürdü. Octavia'yı sırasıyla 74 bin 600 adetle Kodiaq, 65 bin 400 adetle Kamiq ve 61 bin 900 adetlik teslimat rakamıyla Fabia takip etti.