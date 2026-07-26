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Kaynak: DHA

Yenimahalle Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı.

Diğer şüpheli ise kafesteki papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştı. Papağanın kafeste olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra kuşunun çalındığını anladı. İş yeri sahibi, papağanın geri getirilmemesi halinde güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola gidip şikayetçi olacağını söyledi.

Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden birinin dükkana girdiği, diğerinin ise kafesteki papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştığı görüldü.