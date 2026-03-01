Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; operasyonlar, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütüldü. İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen ilk operasyonda; Ekvator çıkışlı olan ve Türkiye'den transit geçeceği belirlenen 2 konteyner içinde 3 ton 350 kilo balık ununa emdirilmiş 127 kilo kokain ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR içinde 305 kilo esrar yakalandı.

Gürbulak Gümrük Kapısında düzenlenen üçüncü operasyonda da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR'da 52 kilo esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.