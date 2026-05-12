Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tasarım Kulübü tarafından hayata geçirilen proje, kentin görsel tarihini modern teknolojiyle birleştirdi. "Sinop'un Görsel Hafızası Yapay Zeka ile Tarif Fotoğraflarından Kısa Film Üretim Projesi" kapsamında hazırlanan "Geçmişin Sesi", izleyenleri tarihte nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZLERİ 1900'LÜ YILLARA KLONLANDI

Projenin en dikkat çekici yanı, filmdeki karakterlerin ve mekanların tamamen yapay zeka tarafından oluşturulması oldu. Doç. Dr. Hatice Bahattin Ceylan, filmin teknik süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İki ana karakter, projede yer alan öğrencilerin yüzleri klonlanarak oluşturuldu. Zaman Yolculuğu Kurgusu: Filmde karakterler, buldukları bir fotoğrafla 1900’lü yılların Sinop evlerine ışınlanıyor."

Arşivlerdeki statik fotoğraflar, yapay zeka algoritmalarıyla hareketli sahnelere dönüştürüldü.

ATATÜRK'ÜN SİNOP ZİYARETİ YENİDEN CANLANDIRILDI

Filmin en duygu dolu sahnelerinden biri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop’u ziyaret ettiği güne dair yapılan canlandırma oldu. Arşiv fotoğraflarından yola çıkılarak hazırlanan bu bölüm, izleyicilerden büyük alkış aldı.

"HEM HEYECAN HEM GERİLİM BİR ARADA"

Proje yürütücüsü olan 1. sınıf öğrencisi Meryem Cin, filmin sadece bir belgesel niteliğinde olmadığını, içinde gerilim ve mutluluk barındıran bir kurguya sahip olduğunu belirtti. Cin, "Geçmişin sesini bugüne başarıyla taşıdığımıza inanıyorum" diyerek projenin duygusal yüküne dikkat çekti.

Gala ile Taçlandırıldı Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen gala gösteriminin ardından, projeye emek veren öğrencilere ve destekçilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Film, üniversite camiası ve kent sakinleri tarafından tam not aldı.