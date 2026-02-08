Sinop’ta akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavga bir kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ada Mahallesi Teras Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Emre K. ile C.İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada C.İ., yanında bulunan tabancayla Emre K.’ye ateş etti.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Emre K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Emre K.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli C.İ., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.