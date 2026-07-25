Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Karadeniz'de 1 Eylül tarihinde başlayacak olan yeni av sezonu öncesinde denize açılan Ayancıklı balıkçı Nejat Demircan’ın ağına palamudun küçüğü olan vonoz takıldı. Demircan, yakaladığı bu ilk balığın büyüyüp ilerleyen dönemlerde deniz ekosistemine ve av sezonlarına katkı sağlaması amacıyla vonozu tekrar mavi sulara saldı.

Balıkçılık camiasında sezon açılışından önce ağlara giren ilk vonoz, yaklaşan dönemin bol kazançlı ve bereketli geçeceğinin işareti kabul ediliyor. Bu sebeple ağa takılan ilk balık sadece bir av olarak değerlendirilmeyip, yeni av dönemi için bir şans ve uğur simgesi sayılıyor.

Son zamanlarda Karadeniz kıyılarında ilk palamutların da görülmesiyle birlikte heyecanı artan bölge balıkçıları, 1 Eylül’de kalkacak av yasaklarını sabırsızlıkla bekliyor.