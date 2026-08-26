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Kaynak: İHA

Sinop genelinde etkisini artıran elverişsiz hava ve deniz şartları dolayısıyla güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Meteoroloji Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından iletilen verileri değerlendiren Sinop Valiliği, il genelinde rüzgar hızının 15 deniz miline ulaştığını, dalga boyunun ise 1 metreye kadar yükselmesinin beklendiğini aktardı.

Özellikle olası boğulma vakalarının önüne geçmek maksadıyla belirlenen riskli alanlarda denize girişler geçici olarak sınırlandırıldı. Valilik açıklamasında; Sarıkum ile Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli arasındaki sahil kesimi, Sırakaraağaçlar Deresi mevkisi ve Su Ürünleri Fakültesi karşısındaki Akliman Köprüsü’nden Ada başına kadar uzanan kuzey sahillerinde denize girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkili makamlar, vatandaşların can emniyetini muhafaza etmek adına yapılan yönlendirmelere harfiyen uymalarını ve olumsuz deniz şartları normale dönünceye değin kısıtlanan bölgelerden uzak durmalarını önemle belirtti. Yasaklamanın Perşembe gününe kadar geçerli olacağı kaydedildi.