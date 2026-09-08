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Kaynak: İHA

Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Asarcık Kayalı köyünde gerçekleştirilen yol iyileştirme çalışmaları denetlendi. Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Yunus Özkan ile beraberindeki heyetle birlikte köyü ziyaret etti. Saha incelemelerinde bulunan Göktaş, devam eden faaliyetlerin son aşaması hakkında görevlilerden detaylı bilgi edindi.

Yerleşim yerindeki ulaşım kalitesini artırmak ve bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla başlatılan projelerin en kısa sürede bitirilerek kullanıma açılacağı bildirildi. Denetimler esnasında köy halkıyla da bir araya gelen Kaymakam Göktaş, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinledikten sonra inceleme programını sonlandırdı.