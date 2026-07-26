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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşanan istinat duvarı çökmesi mahallede paniğe neden oldu. Yağışın ardından beş katlı bir apartmanın istinat duvarı çökerken, vatandaşlar bitişikte devam eden inşaat çalışmalarının olayda etkili olabileceğini iddia etti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kiren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanında inşaat çalışması yürütülen beş katlı apartmanın istinat duvarı, yağış sonrası büyük bir gürültüyle çöktü.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, inşaat alanında yürütülen kazı çalışmalarının istinat duvarına oldukça yakın noktada yapıldığını belirterek, çökmenin bu durumla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

YETKİLİLERE İNCELEME ÇAĞRISI

Çökmenin ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdiklerini ifade etti. Bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyen mahalle sakinleri, olayın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılmasını talep etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, istinat duvarının çökme nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.