Sinop’un Türkeli ilçesinde küçük tekneleriyle Karadeniz'e açılan yerel balıkçılar, bölge sularında çok nadir rastlanan bir avla kıyıya döndü. Balıkçıların denize bıraktığı ağlara, 8 kilogram ağırlığında dev bir beyaz kötek balığı takıldı.

Limana getirilen ve tezgahta kilogram fiyatı bin 500 TL olarak belirlenen nadir balık, toplam 12 bin TL bedelle kısa sürede satıldı.

BALIKÇI KENAN YALÇIN: "AĞI ÇEKERKEN FARK ETTİK"

Nadir görülen bu türün ağlarına takılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren balıkçı Kenan Yalçın, av anını ve sonrasını şu sözlerle aktardı:

"Ağımızı teknemize çektiğimiz anda büyük bir balık olduğunu fark ettik. Daha sonra bu balığın nadir rastladığımız bir beyaz kötek balığı olduğunu anladık. Tezgaha koyduğumuz 8 kilogram ağırlığındaki balığımız 12 bin liradan satıldı."

Yalçın, balığın büyüklüğü ve rengiyle tezgahta sergilendiği süre boyunca vatandaşlar tarafından da büyük bir merak ve ilgiyle incelendiğini sözlerine ekledi.