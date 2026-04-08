Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan “Sinop Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı” ile “North Expo İnşaat, Yapı, Mobilya, Yaşam, Ev Tekstili ve Hediyelik Eşya Fuarı”, farklı sektörlerden çok sayıda katılımcıyı bir araya getirecek. Organizasyon sayesinde firmalar yeni iş birlikleri geliştirme imkânı bulurken, ziyaretçiler de çeşitli sektörlerdeki yenilikleri tek bir noktada keşfedebilecek.

Sinop için bir ilk adım

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, düzenlenen tanıtım toplantısında fuarın kent adına önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı. İlk kez böyle kapsamlı bir fuara ev sahipliği yapılacağını belirten Akbaş, etkinlik alanı olarak eski Örsan Tekstil fabrikasının belirlendiğini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin onayıyla organizasyonun resmi fuar takvimine dahil edildiğini ifade etti.

Tarımın gücü ön planda

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise fuarların bölgedeki tarımsal gelişim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Sinop’un yalnızca turizmle değil, aynı zamanda güçlü tarımsal üretimiyle de öne çıktığını belirten Önlem; özellikle iç bölgelerde çeltik, buğday, arpa ve yem bitkileri üretiminin yoğun olduğunu, su ürünleri yetiştiriciliğinde ise Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını dile getirdi. Bu tür etkinliklerin yeni teknolojilerin üreticilerle buluşmasına katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, İl Ticaret Müdürü Yavuz Selim Aykan ve muhtarlar da katılım sağladı. Fuarlar, her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.