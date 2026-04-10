Sinop Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, kentte kurdukları bilgilendirme standında vatandaşlarla bir araya gelerek kanser türleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı verildi. Program kapsamında vatandaşlara kolorektal kanser tarama kitleri de dağıtılırken, erken tanının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Toplum sağlığının korunmasına katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını belirterek toplumun her alanında aktif rol almaya devam edeceklerini ifade etti.