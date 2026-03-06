Şubat ayı boyunca gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket kullanan işletmelere denetimler devam ediyor.

Sinop Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçeleri kapsayan çalışmalarda, raflardaki ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları incelendi.

Denetimler kapsamında toplam 143 firmayı ziyaret eden ekipler, temel gıda ve tüketim maddeleri başta olmak üzere 2 bin 595 üründe inceleme gerçekleştirdi.

Haksız fiyat artışı ve yanıltıcı indirim oyunlarına karşı yapılan kontrollerde, 15 ihlal belirlendi.

Mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelere yönelik toplam 59 bin 595 TL tutarında idari yaptırım cezası uygulandı.