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Kaynak: İHA

Sinop'ta haksız fiyat artışlarının ve yanıltıcı etiket oyunlarının önüne geçmek amacıyla eylül ayında düzenlenen denetimlerde, kural ihlali yapan işletmelere toplam 27 bin 811 lira idari para cezası kesildi.

4 BİNDEN FAZLA ÜRÜN MERCEK ALTINA ALINDI

Sinop İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerdeki işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim mesaisi gerçekleştirdi. Tüketicinin korunması amacıyla yapılan saha çalışmalarında 122 farklı firma mercek altına alınırken, raflarda yer alan 4 bin 378 ürünün fiyatı ve etiket bilgileri titizlikle incelendi. Gerçekleştirilen bu kontroller sonucunda 7 ayrı usulsüzlük tespit edildi ve ilgili işletmelere toplam 27 bin 811 TL idari para cezası uygulandı.

MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK

Sinop Valiliği'nden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, gerçeği yansıtmayan göstermelik indirimlerin ve fahiş fiyat uygulamalarının yaratacağı tüketici mağduriyetlerini engellemek için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

VATANDAŞLARA ŞİKAYET ÇAĞRISI

Sürecin daha etkin yürütülebilmesi için tüketicilerin de denetim mekanizmasına katılımının önemine dikkat çekildi. Vatandaşların alışverişleri sırasında karşılaştıkları fahiş fiyatlı ürünleri veya yanıltıcı etiketleri yetkililere bildirebilecekleri hatırlatılarak; şikayetlerin Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması, CİMER veya doğrudan Ticaret İl Müdürlüğü iletişim kanalları üzerinden yapılabileceği belirtildi.