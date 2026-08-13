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Kaynak: İHA

Sinop Valiliği, kent genelinde tesirini göstermesi beklenen olumsuz hava ve deniz koşullarına ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

Yapılan bilgilendirmede; Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’nın aktardığı güncel veriler ışığında, kıyı şeridinde dalga boyunun 1,2 metre seviyelerine çıkacağının öngörüldüğü belirtildi.

Olası boğulma tehlikelerinin ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yayımlanan duyuruda; bilhassa Sarıkum ile Adabaşı bölgeleri arasında kalan kuzey sahillerinde denize girilmesinin tehlikeli olduğu ve bu alanların kullanılmaması gerektiği önemle ifade edildi.