Sinop / Yavuz Yiğit / Yeniçağ

Sinop Amatör Olta Balıkçıları Derneği (SAOB), sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerimizin daha verimli hale gelebilmesi için, merkezi Sinop ilinin Şirin lakaplı Gerze ilçesinde kuruldu.

Hem kıyıdan olta balıkçılığına hemde tekneden balık avına gönül vermiş vatandaşlara çatı olmak amacıyla kurulan SAOB, aynı zamanda geçici yönetim kurulunun katılımıyla 04-01-2026 tarihinde gerçekleştirdiği ilk olağan kongresinde Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) 'na üye olma kararı aldı. Bu karar ile birlikte Türkiye'ye açılmayı hedefleyen dernek üye kayıtlarınada hız kesmeden devam ediyor ve hergeçen gün daha güçlü hale geliyor.

Dernek kurucu başkanı olan ve kongrede yeniden başkan seçilen Celalettin Mağdenoğlu gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada, "Sinop ilimizde tek olan, hergeçen gün büyüyen ve büyüdükçede daha güçlü hale gelen derneğimiz karadenizimizin liman şehri olan Sinopumuza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte ASOF'a katılıp dahada güçlü olacağız. Denizlerimizdeki canlı popülasyonunu koruyarak sürdürülebilir avcılığı en bilinçli hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda denizimizi ve balık avına gönül vermiş tüm arkadaşlarımızın menfaatini korumayı hedefliyoruz. Sinop ilinin tamamını temsil eden derneğimize, ilimizin tüm ilçelerinden vatandaşlarımızın üye olmasına imkan sağlamaktadır. Üyeliklerimizin hergeçen gün artması, daha bilinçli avcılık demek olacağından balık avına gönül vermiş herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyorum. Üyelikler için sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, üyelik formunu talep edebilirsiniz." diye konuştu.

Kongre sonrasında kongre üyeleri ve yönetim kurulu hatıra fotoğrafı çektirdiler.