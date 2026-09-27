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Sinop'ta faaliyet gösteren bir balıkçılık firması, fırın ve lokantalarda görmeye alışık olunan "askıda" sistemini deniz ürünleri sektörüne taşıdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile üniversite öğrencilerine destek olmayı amaçlayan firma, "askıda palamut" kampanyasını başlattı.

SEZONDAKİ BOLLUK VE FİYAT UYGUNLUĞU ETKİLİ OLDU

Geçen yıl hamsi sezonunda da benzer bir uygulama yaptıklarını ve vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten işletme yetkilisi İbrahim Gündoğdu, palamut bolluğunun uygulamada etkili olduğunu söyledi. Sinop'ta palamudun tanesinin 50 ila 100 lira arasında satıldığını ifade eden Gündoğdu, balık fiyatlarının erişilebilir seviyede seyretmesiyle dayanışma projesini yeniden hayata geçirdiklerini dile getirdi.

HAYIRSEVER VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Uygulamadan başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların faydalandığını vurgulayan Gündoğdu, duyarlı insanların da projeye katkı sağladığını belirtti. Gündoğdu, "Uygulamanın duyulmasının ardından bazı vatandaşlarımız da 'Benim de askıda palamut uygulamasına katkım olsun' diyerek ücret bırakıyor. Biz de vatandaşlarımızın katkılarını kendi desteğimizle birleştirerek ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz" dedi.

Sosyal dayanışma örneği olarak başlatılan "askıda palamut" uygulamasının av sezonu sonuna kadar aralıksız sürdürülmesi planlanıyor.