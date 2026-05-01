Olay, saat 16.30 sularında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sinop çıkışı istikametinde ilerleyen M.U. yönetimindeki 55 AUC 233 plakalı otomobil, adliye ek binası önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen ilk kazayı fark ederek ani fren yapan L.Y. idaresindeki 06 EKY 719 plakalı otomobile, arkasından gelen Ö.F.A. kontrolündeki 57 KK 036 plakalı kamyonet çarptı.

Kaza sonucunda; 06 EKY 719 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Fatih Caddesi, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Emniyet güçlerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.