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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop’un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı verdi.

Uyarı sonrasında Türkeli’de sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle biriken sular cadde ve sokaklar göle döndü.

İlçede etkisini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için kapalı alanlarda çözümü buldu.

Bu arada, Güzelkent Mahallesi’nde sağanak yağışın ardından, doğal gaz altyapısının yeni yapıldığı noktada meydana gelen çökme sonucu park halindeki bir otomobil hasar meydana geldi.

Yetkililer, kuvvetli yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.