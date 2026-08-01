Kaynak: İHA

Sinop’un Türkeli ilçesinde hareket halindeki bir binek araçta çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Sürücünün dikkati sayesinde olası bir can kaybının önüne geçildi.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş. yönetimindeki otomobil Satı köyü yakınlarında ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kaputtan dumanların çıktığını fark eden araç sürücüsü M.Ş., otomobili hızla yolun kenarına çekerek güvenli şekilde tahliye etti ve vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.