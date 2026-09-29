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Kaynak: İHA

Türkiye’nin su ürünleri üretiminde öne çıkan kentlerinden Sinop, Türk somonunda ülke genelindeki üretimin önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Kentteki yetiştiricilik faaliyetleri, sahip olduğu üretim altyapısıyla dikkat çekiyor.

Türk somonunun Türkiye’nin ihracatında önemli su ürünleri arasında yer almaya başlamasıyla birlikte Sinop’taki üretim faaliyetleri de önem kazanıyor. Kentte bulunan modern yetiştiricilik alanları, üretimin sürdürülebilmesine katkı sağlıyor.

Sinop’taki su ürünleri üretimi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleriyle sürdürülüyor. Üretimin çeşitli aşamalarında yapılan kontrollerle ürünlerin güvenilirliği ve kalite standartlarının korunması amaçlanıyor.

Kentte üretim aşamasından ihracata kadar devam eden süreçte sürdürülebilir üretim yaklaşımı öne çıkarılırken, su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Türk somonu üretiminde Türkiye’nin ilk sırasında bulunan Sinop, bu alandaki üretim kapasitesiyle su ürünleri sektöründeki konumunu güçlendirirken, ihracata yönelik üretime de katkı sunuyor.