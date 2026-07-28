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Kaynak: İHA

Sinop’ta kıyıda demirli vaziyette duran bir tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle sulara gömüldü. Olayın fark edilmesiyle birlikte teknenin deniz tabanından çıkarılması amacıyla kurtarma faaliyeti devreye sokuldu.

Edinilen bilgilere göre, Tersane mevkisinde bağlı halde bulunan tekne, aniden su almaya başlayarak alabora oldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uzman dalgıçlar, teknenin su yüzeyine taşınması için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.

Söz konusu teknenin batış gerekçesini netleştirmek adına başlatılan incelemeler sürerken, olay sırasında herhangi bir can kaybı yahut yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi.