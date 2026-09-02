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Kaynak: İHA

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın liderliğinde bir araya gelen heyet, kentte ilk defa organize edilecek yarı maratonun planlama sürecini masaya yatırdı. Görüşmede organizasyonun sorunsuz ilerlemesi adına ulaşım, güvenlik önlemleri, sağlık tedbirleri ve koşu parkuruna dair detaylar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Kentin spor etkinlikleri bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, doğası ve köklü tarihiyle öne çıkan Sinop'un bu tür organizasyonlara çok yakıştığını belirtti. 4 Ekim 2026 tarihinde koşulacak maratona farklı şehirlerden şimdiden 322 yarışmacının kaydolduğunu ifade eden Özarslan, katılım başvurularının 3 Ekim 2026 akşamına kadar açık kalacağını dile getirdi.