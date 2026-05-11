Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılı için 4 bin adet üretim hedeflenirken, yapılan çalışmalar sonucunda toplam 12 bin 420 adet Calosoma sycophanta üretildi.

Nisan ayı itibarıyla üretilen böcekler, çam kese böceğinin yoğun olarak görüldüğü Ayancık, Boyabat, Durağan ve Gerze ilçelerindeki ormanlık alanlara salındı. Yetkililer, doğaya zarar vermeyen biyolojik mücadele yöntemi sayesinde çam kese böceği popülasyonunun azaltılmasının ve ormanların daha sağlıklı şekilde korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Çam ağaçlarına ciddi zarar veren çam kese böceğine karşı sürdürülen biyolojik mücadele çalışmalarının ilerleyen süreçte farklı bölgelerde de devam edeceği öğrenildi.