Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Sinop’un Erfelek ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen hava şartları, maddi hasara yol açtı. İlçe genelinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, bir yapıda hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre; Erfelek ilçesine bağlı Yeniçam köyü Gülyanı Mahallesi’nde fırtına etkili oldu. Bölgede hızını artıran şiddetli rüzgar, Ender Öz isimli vatandaşa ait samanlığın çatısını yerinden sökerek uzağa fırlattı.

Çatının uçtuğu esnada şans eseri çevrede kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Bölgede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi üzerine, yetkililer vatandaşların yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.