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Kaynak: İHA

Sinop’un Durağan ilçesindeki İkiz Göletler Mesire Alanı’nda, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların otopark ve ulaşım gereksinimlerini karşılamaya yönelik yeni bir çalışma hayata geçiriliyor.

Durağan Belediyesi ekiplerince yürütülen projeyle, özellikle yoğun günlerde meydana gelen araç park sıkıntısının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sahada gerçekleştirilen düzenlemeler çerçevesinde, mevcut yolların iyileştirilmesi ve yeni otopark alanlarının kazandırılması planlanıyor.

Yapılan altyapı müdahaleleriyle; köprü geçişlerinde ve ağır eşya taşımada güçlük çeken bölge sakinleri ile yaşlı vatandaşların alana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Durağan Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, halkın konforunu üst seviyeye çıkaracak yatırımların süreceği vurgulanırken, mesire alanının temiz kullanılması hususunda tüm ziyaretçilere duyarlılık çağrısı yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İkiz Göletler Mesire Alanı’nın çok daha rahat ve konforlu bir sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi öngörülüyor.