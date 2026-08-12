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Kaynak: İHA

Sinop’ta Türkeli-Ayancık kara yolu üzerindeki Büyükdüz köyü yakınlarında Cafer Özcan’a ait Tofaş Kartal model araç, yolda ilerlediği esnada henüz tespiti yapılamayan bir gerekçeyle tutuştu.

Yükselen alevlerin kısa sürede tüm gövdeyi sarması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbarın ardından adrese sevk edilen Ayancık Belediyesi itfaiye görevlilerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü.