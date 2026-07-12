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Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da mutlu sona Jannik Sinner ulaştı.

İtalyan raket, ilk seti kaybetmesine rağmen Alman Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Wimbledon şampiyonu oldu.

İlk seti tie-break sonunda kaybeden İtalyan raket, mücadelenin kalan bölümünde üstün bir performans ortaya koyarak rakibini 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ WIMBLEDON ZAFERİ

Bu sonuçla Jannik Sinner, Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşırken kariyerindeki beşinci Grand Slam kupasını aldı.

ZVEREV'İN HASRETİ SÜRDÜ

Sinner'a karşı mağlubiyet serisi 10 maça çıkan Alexander Zverev, Wimbledon'daki ilk şampiyonluk hayalini ertelemek zorunda kaldı.