Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da mutlu sona ulan Jannik Sinner dev bir gelir elde etti.
BEŞİNCİ GRAND SLAM ZAFERİ
Finalde ilk seti tie-break sonunda kaybetmesine rağmen Alexander Zverev'i geriden gelip 3-1 yenen Sinner, kariyerindeki beşinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
2 MİLYON EURO KAZANDI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Sinner, Wimbledon şampiyonluğuyla birlikte önemli bir maddi kazanç da elde etti.
Haberde, vergi ve diğer kesintilerin ardından İtalyan tenisçinin eline yaklaşık 2 milyon Euro para ödülü geçtiği belirtildi.