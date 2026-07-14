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Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da mutlu sona ulan Jannik Sinner dev bir gelir elde etti.

BEŞİNCİ GRAND SLAM ZAFERİ

Finalde ilk seti tie-break sonunda kaybetmesine rağmen Alexander Zverev'i geriden gelip 3-1 yenen Sinner, kariyerindeki beşinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

2 MİLYON EURO KAZANDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Sinner, Wimbledon şampiyonluğuyla birlikte önemli bir maddi kazanç da elde etti.

Haberde, vergi ve diğer kesintilerin ardından İtalyan tenisçinin eline yaklaşık 2 milyon Euro para ödülü geçtiği belirtildi.