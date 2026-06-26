Hyundai Motor CEO'su Jose Munoz'un "Sınıfında yeni bir mihenk taşı olacak" sözleriyle tanıttığı 8. nesil Elantra (Avante), tam 6 yıl aranın ardından 2026 Busan Mobility Show’da sahneye çıktı. Aracın en dikkat çekici noktası, markanın elektrikli Ioniq ailesini anımsatan fütüristik ışık imzası ve keskin hatları oldu.
Sınırları zorlayan ölçüler ve yeni tasarım: 2027 Hyundai Elantra sahneye çıktı
8. nesil Hyundai Elantra, 2026 Busan Mobility Show'da örtüsünü kaldırdı. Ioniq esintili yeni ışık imzası, büyüyen boyutları, 149 beygire ulaşan motoru ve entegre üretken yapay zeka sistemi Gleo AI ile kompakt segmentin sınırlarını zorlayan model, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor.Kaynak: Diğer
Yeni Elantra, daha keskin oranları daha geniş ve yere yakın bir duruşla birleştiriyor. Toplam uzunluğu 55 mm artarak 4.765 mm'ye, genişliği ise 1.855 mm'ye ulaşan araç, bu boyutlarıyla abisi Sonata’ya hiç olmadığı kadar yaklaşıyor.
Orta Segment Konforunda İç Mekan
Aracın aks mesafesi 30 mm artırılarak 2.750 mm'ye çıkarıldı. Bu artış sayesinde yeni Elantra, arka koltuktaki diz ve omuz mesafesinde kompakt segment sınırlarını aşarak orta segmente (D segmenti) göz kırpan, sınıfının en geniş değerlerini sunuyor.
Yeni model, Kore'de 2.0 litre atmosferik benzinli ve 1.6 litre hibrit motorlarla sunulacak. Atmosferik motorun gücü 26 beygir artışla 149 beygire ulaşırken, hibrit motor ise artan elektrik desteğiyle hem yakıt ekonomisi hem de ani hızlanmalarda ciddi bir tork avantajı sağlıyor.
Yenilenen Elantra’nın kalbinde, markanın yeni nesil bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect yer alıyor. Gücünü Gleo AI adı verilen yapay zeka sisteminden alan bu teknoloji sayesinde sürücüler, araç içi fonksiyonlardan internet aramalarına kadar her şeyi bir insanla konuşur gibi doğal sesli komutlarla gerçekleştirebiliyor.
Araçta ilk kez sunulan güvenlik kalkanları göz dolduruyor: Yanlışlıkla gaza basıldığında kazayı önleyen PMSA, şehir içinde de çalışan harita tabanlı hız sabitleyici NSCC 2, acil durum freni SBW P-Vites ve dışarıdan anahtarla park etmeyi sağlayan RSPA gibi teknolojiler artık standartlar arasında. Detaylı fiyatlar ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde netleşecek.