Sınırları zorlayan ölçüler ve yeni tasarım: 2027 Hyundai Elantra sahneye çıktı

Yeni Elantra, daha keskin oranları daha geniş ve yere yakın bir duruşla birleştiriyor. Toplam uzunluğu 55 mm artarak 4.765 mm'ye, genişliği ise 1.855 mm'ye ulaşan araç, bu boyutlarıyla abisi Sonata’ya hiç olmadığı kadar yaklaşıyor.