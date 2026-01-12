Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fas’ın Kazablanka kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim ve Tanıtım Fuarı’nda yer alarak uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürdü. Maarif Ajansı tarafından organize edilen ve Türkiye’den 25 üniversitenin katılım sağladığı fuarda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi de temsil edildi.

Fuar programına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Gökhan Güney katılım sağladı. Üniversitenin tanıtım standı, fuarı ziyaret eden öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin akademik programları, uluslararası öğrencilere sunulan imkânlar ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Fuar kapsamında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Sayın Mahmut M. Özdil de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi standını ziyaret ederek yürütülen tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yurt dışı tanıtım faaliyetlerini sürdürerek nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.