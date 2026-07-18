Türkiye ekonomisinin en kronik yaralarından biri, sınırlarımızdan esen cari açık isimli soğuk rüzgâr. Her geçen gün tesiri artıyor. İhracat artsa da ithalatın gölgesinde büyüyen bu açık, sadece rakamlardan ibaret bir kavram sanılmasın. Yerli üretimin kan kaybı, istihdamın erozyonu ve kültürel bir yoksullaşma hikâyesi eşlik eder bu olguya. 2025-2026 verileri de açık tablosunu doğruluyor...

Cari işlemler dengesi, mal ticareti, hizmetler, gelir ve transferlerden oluşur. Türkiye’de asıl yük mal ticaretindeki açıkta. Enerji ithalatı (petrol, doğalgaz), makine ve ara malları, otomotiv parçaları ile tüketim malları en büyük kalemleri oluşturuyor. 2025’te enerji ithalatı tek başına milyarlarca dolarlık döviz çıkışı yaratırken, altın ithalatı da dalgalanmalara ekleniyor. İhracatta otomotiv, tekstil ve hazır giyim öne çıksa da, bu sektörlerin birçoğu da günün sonunda ithal girdiye bağımlı. Yani ürettiğimiz “yerli” bir ürünün motoru, çipi, bazı alaşımları dışarıdan geliyor. Böyle olunca da net katma değer; sınırlı ve montaj süreci içinde tanımlanabiliyor.

Bu dengesizlik, market raflarından pazar tezgâhlarına kadar hissediliyor. Yabancı menşeli ürünler her yerde gibi. Giyimde, elektronikte, gıdada, hatta bazı tarım ürünlerinde. Yerli üretici, ucuz ithal malın rekabetiyle karşı karşıya. Maliyetleri yüksek, enerji faturası ağır, vergi yükü ve bürokrasi bir de cabası. Haliyle fabrikalar küçülüyor, atölyeler kapanıyor, istihdam daralıyor. Özellikle KOBİ’ler ve geleneksel sektörler zorlanıyor. Tarımda bile et, yem, buğday gibi alanlarda ithalat baskısı yerli üreticiyi erken kesime veya üretimden vazgeçmeye zorluyor. Kırsal boşalıyor, göç artıyor, kültürel miras erozyona uğruyor. Çünkü üretim sadece ekonomi konusu değildir. Bir milletin kendi kendine yeterliliği, gelenekleri ve kimliğidir. Yerli üretimi kaybetmek, bağımsızlığı zedeler.

Ekonomik dışa bağımlılık, riskleri katlıyor. Döviz kuru dalgalanmaları, küresel enerji fiyatlarındaki şoklar, tedarik zinciri krizleri (pandemi gibi) anında iç piyasayı vuruyor. Rezervler eriyor, borçlanma ihtiyacı artıyor, faizler yükseliyor. Uzun vadede ise teknoloji ve katma değer üretememek, orta gelir tuzağında kalmak anlamına geliyor. Turizm ve hizmetler gibi güçlü kalemlerimiz açığı kısmen telafi etse de, mal ticaretindeki yapısal sorun çözülmedikçe kalıcı iyileşme zor.

Ana kalemlere odaklanmak mecbur. Enerji ithalatı, en kritik kalem. Yenilenebilir enerjiye (güneş, rüzgâr, nükleer) agresif yatırım, yerli ekipman üretimini teşvik ve enerji verimliliği programları zorunlu. Makine, ara malı ve otomotiv parçalarında ithal ikamesi stratejisi şart. Tüketim mallarında lüks ve gereksiz ithalatı caydırıcı gümrük politikaları, yerli üretimi destekleyen teşvikler oyunu değiştirecektir. Çözüm önerileri basit ama kararlılık gerektiriyor… Stratejik sektörlerde (enerji, savunma, tarım, sağlık) yerli katkı payı zorunluluğu… Kamu alımlarını yerliye öncelik... İhracat odaklı sanayileşme… Tarımda modern sulama, tohum ıslahı, sübvansiyonların verimli kullanımıyla ithalatı azaltılması…

Sınır kapılarından giren ithal mallar sadece market raflarından pay kapmıyor; doğrudan üretim hattımızın damarlarını kesiyor. Gelin, birkaç ürün üzerinde düşünelim. Örneğin Amerikan fındığı iç piyasaya hakim olursa, Ordu ve çevresindeki bereketli fındık bahçelerinde ağaçlar sökülecektir. Dünyada en kaliteli fındıkta söz sahibi bir ülke olarak, bu stratejik ihraç kalemimizi korumalıyız. Şayet ithal fındık kazanırsa; çikolata, tatlı ve gıda sanayisinde fındığı girdi olarak kullanan onlarca tesisin maliyeti artar, rekabet gücü erir, istihdam daralır. Aynı hikayeyi mercimekte yaşamadık mı? Sınırdan ucuz ithal mercimek girdikçe tarlalar boşalıyor, sadece çiftçi değil, paketleme tesisleri, lojistik firmaları ve tedarik zincirinin tamamı etkileniyor. İthal ayçiçek yağı nedeniyle Trakya ve Çukurova’daki ayçiçeği tarlaları küçülüyor, yerli yağ sanayimiz ithalata teslim oluyor. Hem gıda güvenliği hem de margarin, sanayi yağı gibi yan sektörler darbe alıyor. Pamukta ise ithal pamuk baskısıyla Güneydoğu’daki çiftçiler üretimden vazgeçiyor. Tekstil ve konfeksiyonun temel girdisi dışarıya bağımlı hale geliyor, binlerce dokuma tezgâhı ve iplik fabrikası atıl kalıyor veya küçülüyor. Mesele tek bir ürünü, tek bir hattı korumak değil. Mesele tüm bir satıhı, tüm bir pazarı ve ulusal üretim ekosistemini korumaktır. Bir ürünü kaybederseniz, onu kullanan sanayiyi, istihdamı ve kültürel mirası da kaybedersiniz.

Cari açık sadece ekonomi raporlarında değil, fabrikaların suskunluğunda, pazarların yabancılaşmasında, gençlerin işsizliğinde hissediliyor. Yerli üretimi canlandırmak, kültürel bağımsızlığı ve ekonomik direnci güçlendirmek demek. Kısa vadeli popülist adımlar yerine yapısal reformlar kaçınılmaz. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. Sınırlarımızdan esen bu soğuk rüzgârı, ancak yerli üretim ateşini yeniden harlayarak durdurabiliriz. Aksi takdirde her yeni açık, yeni bir bağımlılık hikayesi yazacaktır.

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