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Kaynak: AA

Yurt dışına çıkmak isteyen tır sürücüleri, sınır kapısında 23 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun temel nedenleri arasında Türkiye’den yapılan ihracatın artması ve Bulgaristan tarafının bu yoğunluğa yeterince hızlı yanıt verememesi gösteriliyor.

Avrupa’ya geçiş yapmak isteyen sürücüler, araçlarında saatler süren bekleyişlerini sürdürüyor. Gebze’den aldığı yükü Romanya’ya götüren tır şoförü Şevket Karasu, dün akşamdan bu yana kuyrukta olduğunu belirterek, Bulgaristan’ın devreye aldığı yeni sistem nedeniyle işlemlerin daha da yavaşladığını ifade etti.

Karasu ayrıca, uzun bekleyişler için yeterli park alanı bulunmadığına dikkat çekerek sürücülerin zor durumda kaldığını dile getirdi.

Bir diğer sürücü Mehmet Barazi ise ihracattaki artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak bunun sınır kapılarında altyapı sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Yetkililerin, artan yoğunluğa karşı nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.