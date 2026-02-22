Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’nda Irak’tan Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 38 keklik ile 2 horoz ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında tespit edilen kaçak hayvanlara el konuldu.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Yetkililerce yapılan inceleme ve sağlık kontrollerinin ardından keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne devredildi. Gerekli işlemleri tamamlanan 38 keklik, Şırnak-Siirt kara yolu mevkisinde doğal yaşam alanına salındı.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.