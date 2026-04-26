Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla, sınır hattında uyuşturucu baronlarına ağır bir darbe indirildi. Düzenlenen 7 farklı operasyon sonucunda, piyasa değeri milyonlarla ölçülen devasa miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, organize suç şebekelerinin rotası büyük ölçüde deşifre edildi.

TÜRKİYE İLE TAM KOORDİNASYON

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre operasyonlar, sınır ötesi uyuşturucu üretimi ve dağıtımı yapan şebekelere yönelik eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Türkiye ile paylaşılan anlık istihbarat ve koordinasyon sayesinde, zehir tacirlerinin lojistik ağları hedef alındı.

RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ: 14 MİLYONU AŞKIN CAPTAGON

Narkotikle Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği 7 ayrı baskının bilançosu ise operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda:

14 milyon 656 bin adet Captagon hap, 260 kilogram esrar, Uyuşturucu imalatında kullanılan 450 kilogram ham madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Operasyonlar kapsamında aranan 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar yargıya sevk edilirken, güvenlik birimleri bu devasa uyuşturucu ağının diğer bağlantılarını çözmek ve firari şüphelileri yakalamak için soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.