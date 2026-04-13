Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzun süredir bakım bekleyen 350 kilometrelik dev demir yolu hattının tamamen yenilenerek tren trafiğine açıldığını müjdeledi. 2011 yılından bu yana kapsamlı bakım yapılamayan Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin hatları, modern altyapısıyla bölge ticaretinde yeni bir dönem başlatıyor.

YALNIZCA BAKIM DEĞİL, TAM KAPSAMLI REHABİLİTASYON

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada projenin sadece basit bir onarım olmadığını, hattın adeta baştan inşa edildiğini vurguladı. 31 Mart itibarıyla yeniden işletmeye alınan güzergahta;

325 kilometre uzunluğundaki Karkamış-Nusaybin hattı,

25 kilometre uzunluğundaki Şenyurt-Mardin hattı, bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak hem ekonomik canlılığı artıracak hem de lojistik kapasiteyi güçlendirecek hale getirildi.

13 YILLIK BİRİKMİŞ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

2011-2024 yılları arasında gerçekleştirilemeyen tüm bakım faaliyetlerinin bu süreçte tamamlandığını belirten Uraloğlu, yapılan teknik müdahalelerin detaylarını paylaştı:

2 bin 500'ü aşkın köprü traversi sıfırlandı.

Kritik öneme sahip Karkamış Köprüsü başta olmak üzere, sanat yapıları güçlendirildi.

Sel ve doğal etkenlerden zarar gören kesimlerde altyapı tahribatları giderildi.

Zemin güçlendirmesi, menfez imalatları ve drenaj düzenlemeleriyle hat "dayanıklı" bir yapıya kavuştu.

"KALKINMA YOLU"NUN KRİTİK PARÇASI

Bu hatların devreye alınmasının sadece bölgesel bir taşıma kapasitesi artışı anlamına gelmediğine dikkat çeken Uraloğlu, projenin stratejik önemini şu sözlerle özetledi: