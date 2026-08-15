Kaynak: İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki bir erkek şahıs ile üvey ablası olduğu belirtilen kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın seslerini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinir krizi geçiren ve sokak ortasında üstünü başını yırtan kadının bağırış sesleri sokağı inletti. Sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan kadın, polis nezaretinde ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Erkek şahıs ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede paniğe sebep olan o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.