Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, komşularıyla tartışan bir kadın sinir krizi geçirdi.

İddialara göre, kadın, öfkesine hakim olamayarak balkondaki su şişeleri ve diğer eşyaları sokağa fırlattı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Bağırarak ve küfür ederek eşyaları atan kadının o anları, bir komşusu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, kadın ile komşuları arasında uzun süredir husumet bulunuyor ve daha önce de birbirleri hakkında çeşitli şikayetlerde bulundukları öğrenildi.