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Kaynak: İHA

Gümüşler ve Aktaş beldeleri arasında kamp ve karavan projesiyle alevlenen sınır tartışması, yapılan incelemeler sonrası netliğe kavuştu. Komisyon, söz konusu geniş arazinin resmi olarak Gümüşler sınırlarında olduğunu tescilledi.

YILLARIN HATASI ORTAYA ÇIKTI

1957’den bu yana süren idari sınır hatasının tapu ve kadastro kayıtlarındaki yanlışlardan kaynaklandığı belirlendi. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın yıllardır hatalı şekilde Aktaş tarafında göründüğü ortaya çıktı.

150 PARSEL EL DEĞİŞTİRECEK

Kararla birlikte yaklaşık 150 parsel konut ve arsa Gümüşler Belediyesi sınırlarına dahil edilecek. Tapu ve kadastro işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm kayıtlar güncellenecek.

“YENİ SINIR DEĞİL, HAKKIN TESLİMİ”

Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, alınan kararın yeni bir sınır çizimi olmadığını, mevcut sınırın resmi belgelerle yeniden tespit edilmesi olduğunu vurguladı.

ALTYAPI HAMLESİ GELİYOR

Kadastro sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede belediye hizmetlerinin hızla devreye alınması bekleniyor. Altyapı çalışmalarının kısa sürede başlaması planlanıyor.

BELDE DENGELERİ DEĞİŞTİ

Kararın ardından iki belde arasındaki dengelerin yeniden şekillenmesi beklenirken, bölgedeki mülkiyet ve yerleşim yapısında da önemli değişiklikler yaşanacak.