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Kaynak: İHA

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimde, x-ray cihazına yönlendirilen bir tırın dorsesinde 121 kilo 900 gram skunk bulundu. Operasyon kapsamında tır sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na giriş yapan Romanya plakalı bir tır kontrol amacıyla durduruldu. Aracı Türk vatandaşı H.A.'nın kullandığı belirlendi.

Şüpheliye ait tır, ekipler tarafından detaylı inceleme yapılması için x-ray taramasına alındı. Hamzabeyli Gümrük Kaçak İstihbarat görevlileriyle birlikte gerçekleştirilen kontroller sırasında, dorsede bulunan yüklerin arasına gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

Yapılan incelemede, toplam dara ağırlığı 121 kilo 900 gram olan skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, tırın sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. H.A.'nın 2 Eylül'de adli makamlara çıkarılmasının planlandığı bildirildi.