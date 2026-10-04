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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR şoförlerinin uzun süren bekleyişi gerilime dönüştü. Şoförler, 800 araçlık TIR parkı ve bağlantı yollarında kilometrelerce kuyruk oluştuğunu, bekleme süresinin 48 saate kadar çıktığını belirtti.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaştığı görüntülerle, sınır kapısındaki sıra ihlali ve şiddet iddiaları gündeme taşındı.

50 DOLAR KARŞILIĞINDA ÖNE GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

Şoförler, bazı araçların 50 dolar karşılığında sırada öne geçirildiğini öne sürdü. Paylaşılan görüntülerde ise haksız geçişe tepki gösteren bir şoförün kabinine yaklaşan kişilerin küfür ettiği, kapıya tırmanarak içeri girmeye çalıştığı ve aracın dikiz aynasını kırdığı görüldü.

Sürücüler, sıra ihlallerine karşı çıktıklarında tehdit ve fiziki şiddetle karşılaştıklarını iddia etti.

TANAL'DAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mahmut Tanal, para karşılığında sıra satıldığı iddialarının ve şiddet olaylarının araştırılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hatay Valiliği ile Emniyet ve Jandarma teşkilatına çağrıda bulunan Tanal, kamera kayıtlarının incelenmesini ve şeffaf bir sıra sistemi kurulmasını talep etti.