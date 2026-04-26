Suriye’ye sınır komşusu olan Akçakale’de, sınır hattında para karşılığında insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları üzerine köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

Sınır hattında nefes kesen operasyon: Jandarma havaya uyarı ateş açtı - Resim : 1

Şüpheli aracı takip eden vatandaşlar, konum bilgilerini ekiplerle paylaşarak operasyona destek verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ‘dur’ ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

Sınır hattında nefes kesen operasyon: Jandarma havaya uyarı ateş açtı - Resim : 2

Suriye-Türkiye sınır hattında yaşanan kovalamaca sırasında sürücü kaçmaya devam ederken, bölgede hareketli anlar yaşandı.

Sınır hattında nefes kesen operasyon: Jandarma havaya uyarı ateş açtı - Resim : 3

İçerisinde kar maskeli kişilerin bulunduğu araç, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından sulama kanalı üzerindeki köprüde terk edildi.

Sınır hattında nefes kesen operasyon: Jandarma havaya uyarı ateş açtı - Resim : 4

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, buğday tarlasına yöneldi. Jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine 3 şüpheli teslim oldu.

Sınır hattında nefes kesen operasyon: Jandarma havaya uyarı ateş açtı - Resim : 5

Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Sınır hattında nefes kesen operasyon: Jandarma havaya uyarı ateş açtı - Resim : 6

Sınır hattında nefes kesen operasyon: Jandarma havaya uyarı ateş açtı - Resim : 7