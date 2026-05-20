Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan bir ilkokulda, 1 Mayıs resmi tatili sırasında açık unutulan pencereden içeri bir kumru girdi. Sınıfa giren kuş, akıllı tahtanın üzerini kendisine yuva yaptı.
Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar
Bursa'da bir ilkokulda tatilde açık kalan pencere, sevimli bir aileye ev sahipliği yaptı. Sınıfa yuva kuran "Çilli" isimli kumrunun iki yavrusu dünyaya gözlerini açarken; dersleri kanatlı dostlarıyla işleyen öğrencileri şimdiden ayrılık korkusu sardı.
Sınıfın "kanatlı" misafirleri kısa sürede çocukların gözdesi haline gelirken, öğrencilerin "Çilli" ismini koyduğu kumrunun iki yavrusu da yumurtalarından çıktı.
Hafta sonu tatiliyle birleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle okulun 3 gün boyunca kapalı olduğu süreçte, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu 2/F sınıfının penceresi açık unutuldu.
Açık kalan pencereden içeri süzülen kumru, akıllı tahtanın üst kısmına yuva kurup buraya yumurtalarını bıraktı. Tatil bitiminde ders başı yapmak için sınıfa gelen öğrenciler ise karşılaştıkları bu sürpriz manzara karşısında adeta şoke oldu.
Kuluçkaya yatan kumruya öğrenciler tarafından "Çilli" adı verildi. Yaklaşık 4 gün önce iki yavrunun dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte, çocukların bu sevimli kumru ailesine olan sevgisi ve alakası katlanarak arttı.