Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar

Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar

Bursa'da bir ilkokulda tatilde açık kalan pencere, sevimli bir aileye ev sahipliği yaptı. Sınıfa yuva kuran "Çilli" isimli kumrunun iki yavrusu dünyaya gözlerini açarken; dersleri kanatlı dostlarıyla işleyen öğrencileri şimdiden ayrılık korkusu sardı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar - Resim: 1

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan bir ilkokulda, 1 Mayıs resmi tatili sırasında açık unutulan pencereden içeri bir kumru girdi. Sınıfa giren kuş, akıllı tahtanın üzerini kendisine yuva yaptı.

1 5
Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar - Resim: 2

Sınıfın "kanatlı" misafirleri kısa sürede çocukların gözdesi haline gelirken, öğrencilerin "Çilli" ismini koyduğu kumrunun iki yavrusu da yumurtalarından çıktı.

2 5
Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar - Resim: 3

Hafta sonu tatiliyle birleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle okulun 3 gün boyunca kapalı olduğu süreçte, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu 2/F sınıfının penceresi açık unutuldu.

3 5
Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar - Resim: 4

Açık kalan pencereden içeri süzülen kumru, akıllı tahtanın üst kısmına yuva kurup buraya yumurtalarını bıraktı. Tatil bitiminde ders başı yapmak için sınıfa gelen öğrenciler ise karşılaştıkları bu sürpriz manzara karşısında adeta şoke oldu.

4 5
Sınıfın yeni neşesi "Çilli" ve yavruları: Akıllı tahtayı yuva yaptılar - Resim: 5

Kuluçkaya yatan kumruya öğrenciler tarafından "Çilli" adı verildi. Yaklaşık 4 gün önce iki yavrunun dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte, çocukların bu sevimli kumru ailesine olan sevgisi ve alakası katlanarak arttı.

5 5
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro