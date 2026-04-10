Samsun'da bir ilkokulda ders sırasında sınıfa girerek öğretmene hakaret edip tehditte bulunduğu ve saldırı girişiminde yer aldığı iddia edilen kadın veli, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda 6 Nisan Pazartesi günü meydana gelen olayda, bir çocuk annesi K.K. (28), sınıf öğretmeni S.Y.Ş'nin ders anlattığı sırada sınıfa zorla girmek istedi.

Olay sırasında sınıfta bulunan öğrencilerin korku yaşadığı, bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

İfadesinde sınıf içinde yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde velinin, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Şimdi girerim, bağıracağım, okulu da ayağa kaldıracağım. Diğer öğrenciler beni ilgilendirmiyor" sözleriyle sınıf kapısını tekmelediği görüldü. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle veli güçlükle uzaklaştırıldı.



Olayın ardından yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan K.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın talimatı doğrultusunda yeniden gözaltına alınan veli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinde sınıf içinde yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen K.K., savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.