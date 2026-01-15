Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'nun geleceği belirsizleşti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, oyuncunun menajerleri İtalya'da yeni takım arayışına girdi.

Sport Italia'nın haberine göre, aracı menajerler Singo'yu özellikle Inter ve Juventus'a önerdi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkabildi ve sadece 583 dakika sahada kalabildi.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamayan Singo, 13 maçı kaçırdı ve beklenen performansı sergileyemedi. Bu durum, Avrupa piyasasında yeniden dikkat çekmesine yol açtı. İtalyan devleri Inter ve Juventus'un yanı sıra İngiltere Premier Lig'den de ilgi gören Singo'nun, eski kulübü Torino'dan tanıdığı Serie A'ya dönüş yapma ihtimali konuşuluyor.

Galatasaray'ın rekor bedelle getirdiği oyuncunun erken ayrılığı, kulüp için mali kayıp anlamına gelebilir ancak sakatlık sorunları nedeniyle yönetimde memnuniyetsizlik olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, transfere sıcak bakabilir.