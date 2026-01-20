Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Atletico Madrid'i Rams Park'ta konuk edecek.

ATLETICO MADRID MAÇI ÖNCESİ SINGO HABERİ MORAL BOZDU

Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı taraftarlar bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun Atletico Madrid'e karşı sahada olmasını beklerken gelen açıklamayla yıkıldı.

OKAN BURUK'TAN SONRA YENER İNCE İDDİALARA YANIT VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Singo'nun yarın Atletico Madrid maçında da forma giyemeyeceğini açıklamasının ardından çıkan iddialara kulüp doktoru Yener İnce'den yanıt geldi.

'SİNGO İÇİN KRONİK SAKATLIK İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZ'

Sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki savunmacının kronik sakatlığı olduğuna dair spekülasyonlarla ilgili konuşan Yener İnce, “Singo’nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız." dedi.

'OYNATILMASI HALİNDE BÜYÜK RİSK TAŞIR'

Yıldız oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin detaylı bilgiler paylaşan İnce, "İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır. Az da olsa umut varsa elimizden geleni yaparız. Singo idmana çıkacak ancak ani bir sprintte risk çok yüksek. Bu nedenle bu tür bir adele-tendon sakatlığında bu denli risk almamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.