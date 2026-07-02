BBC'nin aktardığına göre, Singapur makamları, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi Nvidia yapay zeka çiplerini barındıran sunucuların yasa dışı şekilde ticaretine ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.
Soruşturmada, yaklaşık 42,5 milyon dolar değerindeki söz konusu mülkün satın alınmasında kullanılan kaynağın en az üçte ikisinin, Nvidia çiplerinin kaçakçılığından elde edilen gelirlerden karşılandığı öne sürüldü.
Yetkililer, bu iddialar doğrultusunda milyonlarca dolar değerindeki konuta el koydu.