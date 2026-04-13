Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, bu yıl 21. kez sinema sektörünün mutfağındaki isimleri, uluslararası yapımcıları ve fon yöneticilerini İstanbul’un tarihi mekanlarında ağırlıyor. Pera Müzesi’nden Borusan Müzik Evi’ne kadar geniş bir alana yayılan etkinlik, Türk sinemasının dünyaya açılan en önemli kapısı olma misyonunu sürdürüyor.

DEV PROJELER ULUSLARARASI ARENAYA ÇIKIYOR

Etkinlik kapsamında düzenlenen Film Geliştirme Platformu, Work in Progress ve Kısa Film Atölyesi seçkilerinde yer alan projeler, sektörün dev isimlerine sunulacak. Performans sanatçısı Alyssa Dillard’ın sunumuyla gerçekleşecek buluşmalarda, yönetmen ve yapımcılar; uluslararası satış temsilcileri ve festival programcılarıyla birebir görüşme şansı yakalayacak. Bu profesyonel "pazar yeri", yeni filmlerin finansman ve dağıtım süreçleri için kritik bir rol üstleniyor.

SİNEMA TUTKUNLARI İÇİN ÜCRETSİZ PANELLER

Köprüde Buluşmalar sadece profesyonellere değil, tüm sinemaseverlere hitap ediyor. Etkinlik boyunca düzenlenecek "Sinema Konuşmaları", sektörün güncel meselelerini masaya yatırırken halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu panellerde, yerli ve yabancı uzmanlar sinemanın geleceğine dair deneyimlerini paylaşacak.

ÖDÜLLER İÇİN YILDIZLAR GEÇİDİ JÜRİSİ

Bu yıl projeleri değerlendirecek jüri koltuklarında dünyaca ünlü isimler oturuyor. Film Geliştirme Platformu’nun dokuz iddialı projesini; İsviçre’den Locarno Film Festivali Endüstri Yöneticisi Daria Voumard, Fransa’dan ARTE Cinema üyesi Gilles Duval ve Türkiye’den ödüllü yönetmen Tarık Aktaş değerlendirecek. Seçilen projelere verilecek destekler, sinemacıların yolculuğunda can suyu olacak.